العراق.. أمر استقدام ومنع سفر بحق رئيس جهاز المخابرات السابق

صدر في العراق اليوم الثلاثاء، أمر استقدام ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني، القاضي رائد حوجي، على خلفية تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المديرين العامين في الجهاز.

وذكرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق، في بيان لها أن "قاضي تحقيق جنايات الفساد المختص بنظر قضايا الهيئة العليا لمكافحة الفساد أصدر أمرًا باستقدام الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني، ومنعه من السفر".