العراق.. أمر استقدام ومنع سفر بحق رئيس جهاز المخابرات السابق
صدر في العراق اليوم الثلاثاء، أمر استقدام ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني، القاضي رائد حوجي، على خلفية تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المديرين العامين في الجهاز.
وذكرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق، في بيان لها أن "قاضي تحقيق جنايات الفساد المختص بنظر قضايا الهيئة العليا لمكافحة الفساد أصدر أمرًا باستقدام الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني، ومنعه من السفر".
إلى ذلك، أكدت مصادر عراقية مطلعة لـ"إرم نيوز"، أن القضية متعلقة "بالقاضي رائد جوحي، الذي كان يشغل مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والذي كلفه قبل انتهاء حكومته بأشهر قليلة بمهام إدارة جهاز المخابرات بدلًا عنه".
وجوحي هو قاضٍ عراقي، عين مديرًا للمخابرات العراقية يوم 26 تموز/يوليو 2022، حتى إعفائه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
وكان قد عين قبل ذلك مديرًا لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ حزيران/يونيو العام 2020، وكان رئيسًا لقضاة التحقيق في محكمة الجنايات العليا، ثم مفتشًا عامًا سابقًا لوزارتي الدفاع والخارجية.
أما ضياء الموسوي، فهو وكيل جهاز المخابرات العراقي لشؤون العمليات، ووجهت له اتهامات من قبل وسائل إعلام مدعومة من قبل فصائل مسلحة وجهات سياسية موالية لإيران بأن له يدًا في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ويعد من المقربين لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.