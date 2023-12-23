تونس تحسم ملف البنك الفرنسي لصالحها بعد نزاع طويل
أعلنت السلطات التونسية، أمس الجمعة، نجاحها في كسب قضية البنك الفرنسي – التونسي المثيرة للجدل منذ سنوات.
وقالت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بيان، إنه "تم الحسم في المنازعة التحكيمية المتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي".
وأوضحت أنها "توصلت عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها".
وأكدت الوزارة أنه "بمقتضى الحكم القضائي الصادر، الجمعة، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره ما يزيد على مليون دينار".
تجدر الإشارة إلى أن تونس أعلنت، في 30 مارس / آذار 2022، عن إفلاس البنك الفرنسي – التونسي، وإطلاق إجراءات تصفيته من أجل طي صفحة ملف تحيط به شبهات فساد.
وبدأت الأزمة سنة 1984 بسبب ضخ رئيس الشركة الإنجليزية للاستثمار عبد المجيد بودن أموالا ضخمة في رأس مال البنك التونسي الفرنسي، قبل أن يتم سجنه بتهمة مخالفة قانون الصرف.
وتم إثر ذلك حصول اتفاق صلح بين بودن ونظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1989 ليغادر على إثره السجن ثم البلاد نهائيا، قبل أن يقدم شكوى للقضاء الدولي ضد تونس سنة 2003 ويتم إصدار حكم يدين تونس سنة 2017 في هذه القضية.