تونس تحسم ملف البنك الفرنسي لصالحها بعد نزاع طويل

أعلنت السلطات التونسية، أمس الجمعة، نجاحها في كسب قضية البنك الفرنسي – التونسي المثيرة للجدل منذ سنوات.

وقالت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بيان، إنه "تم الحسم في المنازعة التحكيمية المتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي".

وأوضحت أنها "توصلت عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها".

وأكدت الوزارة أنه "بمقتضى الحكم القضائي الصادر، الجمعة، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره ما يزيد على مليون دينار".