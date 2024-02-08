ميليشيات تدعمها إيران تستهدف مجددًا قاعدة أمريكية في سوريا

شنَّت ميليشيات مدعومة من إيران، هجومًا جديدًا بطائرات مسيرة على قاعدة حقل عمر الأمريكية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، الخميس، أن الهجوم نفذته المجموعات المسلحة المتمركزة غربي نهر الفرات، بواسطة عدد من الطائرات المسيرة.

ولم يتم الإعلان، عن ما إذا أسفر الهجوم عن خسائر في الأرواح، كما لم يُدلِ الجانب الأمريكي بأيّ تعليق على الهجوم حتى الآن.

والأحد الماضي، شنَّت ميليشيات مدعومة من إيران أيضًا، هجومًا على القاعدة الأمريكية في حقل عمر.

والجمعة الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات موالية له.

وقالت "سنتكوم"، في بيان إن القوات الأمريكية "شنَّت، في الـ2 من فبراير/ شباط الجاري غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له" استهدفت خلالها أكثر من 85 هدفًا.

"واستهدفت الضربات منشآت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن الطائرات المُسيرة، والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني، الذين سهَّلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف"، حسب البيان نفسه.

الضربة الأقوى التي تلقتها واشنطن، كانت في الـ28 من يناير، عند الحدود السورية الأردنية، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة، محمِّلة "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم.