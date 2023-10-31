العفو الدولية: إسرائيل قصفت لبنان بأسلحة محرمة دولياً

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف تحتوي على الفوسفورالأبيض - المحرم دولياً - في هجوم على مناطق في جنوب لبنان، كما قالت إنها تحقق بهجمات ميليشيا حزب الله وإن كانت تنتهك القانون الدولي.

وأضافت المنظمة أن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن "الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض بشكل لا يميّز بين المدنيين والعسكريين، بشكل غير قانوني، في هجوم على بلدة الضهيرة في 16 أكتوبر/تشرين الأول".

وطالبت بالتحقيق في هذا الهجوم باعتباره "جريمة حرب"، مشيرة إلى أنه أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 9 مدنيين، وألحق أضرارًا بمواقع مدنية.