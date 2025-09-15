"حارق الجثث".. سقوط "كبيبو" أبرز رجالات الأسد في اللاذقية

انضم عادل سمير كبيبو إلى قائمة طويلة تضم رموز وقيادات وكوادر النظام السوري السابق، الذين ألقي القبض عليهم خلال الشهور الأخيرة، حيث أعلن عن اعتقاله من قبل أمن اللاذقية، الأحد.

جاء إلقاء القبض على "كبيبو" خلال عملية أمنية محكمة نفذتها قوات الأمن الداخلي في منطقة "مشقيتا" بريف اللاذقية، حيث كان متخفياً بعيداً عن أعين السلطات.

وينحدر عادل سمير من بلدة "السفكون" الواقعة في ريف اللاذقية الساحلية، ويصفه كثير من الناشطين السوريين بأنه أحد "شبيحة" نظام بشار الأسد المعزول الخطرين نظراً لنوعية الجرائم التي ارتكبها.

وتصنف السلطات السورية الجديدة المتهم بأنه "أحد عناصر الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد"، ووجهت له تمهاً تتعلق بانتهاكات وجرائم خطيرة خلال ما تسمى "أحداث الساحل".

وتقول المعلومات الرسمية إن عادل سمير "متورط بارتكاب أعمال إجرامية يوم 6 مارس/ آذار المنصرم، ومتورط أيضاً بارتكاب أفعال إجرامية خطيرة"، وفق بيان رسمي.

وتتهم وزارة الداخلية السورية "كبيبو" بعدة تهم أبرزها "التمثيل بجثامين شهداء الثورة عبر حرقها وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تورطه بجرائم سابقة تشمل المخدرات والقضايا الجنائية".

وأحيل المقبوض عليه، وفق البيان الأمني، إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه في إطار جهود قيادة الأمن الداخلي المستمرة لملاحقة جميع المطلوبين للعدالة وضمان الأمن والاستقرار.

في الإطار ذاته، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية عن إلقاء القبض على "المجرم محمد عدنان طيفور، بعد ثبوت تورطه في جرائم حرب وانتهاكات خطيرة ارتكبها بحق أهالي المناطق الثائرة في زمن النظام البائد، من بينها التمثيل بجثامين الشهداء".

وأشارت السلطات الأمنية إلى أنه "جرى تحويل طيفور إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل".