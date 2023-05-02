الأمم المتحدة: معارك السودان خلّفت أكثر من 330 ألف نازح و100 ألف لاجئ

أعلنت الأمم المتّحدة، الثلاثاء، أنّ المعارك الدائرة في السودان منذ منتصف نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع خلّفت أكثر من 330 ألف نازح و100 ألف لاجئ.

كما حذّرت المنظمة الأممية من أنّ برامجها المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14% من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام؛ وبالتالي فهي ما زالت بحاجة لـ1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع القتال.

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، دعا ينس لاركيه المتحدّث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة "أوتشا" المجتمع الدولي إلى مدّ يد المساعدة لوكالات الإغاثة الإنسانية.

وقال المتحدّث إنّه "من دون ذلك، لا يمكنهم العمل، الأمر بهذه البساطة"، مشيراً إلى أنّ الوكالات الإنسانية كانت تعاني أساساً من نقص في الأموال اللازمة لتمويل عملياتها الإنسانية في السودان حتى قبل اندلاع المعارك.