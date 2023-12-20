بلينكن: تسليم حماس أسلحتها سينهي الأزمة فورا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه "إذا سلمت حماس أسلحتها فإن الأزمة في غزة ستنتهي فورا".

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل ملزمة بالقضاء على التهديد الذي تشكله حماس، مع تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن إسرائيل ليست مضطرة للاختيار بين القضاء على تهديد حماس وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وأوضح بلينكن "أن عليها (إسرائيل) التزاما القيام بالأمرين معا، ولديها مصلحة استراتيجية في القيام بالأمرين معا".