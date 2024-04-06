وسط ترقب لرد إيراني.. "معضلة" الشغور الرئاسي في لبنان تنتظر خرقا من "الخماسية"

وكانت اللجنة زارت سابقاً البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.

وأكد أمين السر العام للحزب التقدّمي الاشتراكي ظافر ناصر أن "الحرب سواء في غزة أو في الجنوب تلقي بثقلها على كل الواقع السياسي اللبناني، وليس من السهل فصل مسار الانتخابات الرئاسية عن تلك الحرب ونتائجها".

وقال لـ"إرم نيوز" إنه "رغم كل الآمال المعلقة على تحرك اللجنة الخماسية، لكن للأسف، ليس هناك ما يفيد بأن شيئا جديدا قد يطرأ أو أن هناك حلا ما قد يقدم من قبل اللجنة، خصوصا وقد ذكر الإعلام أن اللجنة ليست متفقة على مقاربة واحدة للانتخابات الرئاسية، وفي كل الأحوال علينا أن ننتظر تحركها الجديد ونرى ما إذا كان هناك من مقاربة أو طرح محدد لتقييم الموقف والبناء عليه".

وأكد ناصر أنه "بالنسبة لنا، قلنا منذ البداية إن التفاهم هو أساس الحل ومن الآن إلى أن يأتي الحل سنظل عند مقاربتنا بأن التفاهم بين الأطراف وحده الطريق إلى انتخاب رئيس للبنان".

أما رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، فأكد أن "اللجنة ستواصل حراكها، ولا مؤشرات على تراجع الثنائي الشيعي عن موقفه المتمسك بسليمان فرنجيه ولا مؤشرات على تراجعه عن إصراره على حوار ملزم يسبق الانتخابات الرئاسية الأمر الذي ترفضه المعارضة وتعتبره تكريسا لعرف خلافا للدستور، ولا مؤشرات على تراجع الثنائي الشيعي عن رفضه لجلسة برلمانية مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس، بالتالي نحن أمام الاستعصاء المثلث، وطالما الأمور هي على هذا المنوال سيستمر الدوران في الحلقة المفرغة نفسها ونكون أمام حائط مسدود".