قبل مقتله بغارة إسرائيلية.. والد عامل إغاثة يكشف سبب سفر ابنه لغزة‎

كشف والد عامل الإغاثة الأمريكي الكندي جايكوب فليكينغر، الذي قتل جراء غارة إسرائيلية في غزة هذا الأسبوع، في مقابلة الخميس أن ابنه كان مترددا في الذهاب إلى غزة لكنه شعر بالحاجة لتقديم المساعدة.

وكان فليكينغر (33 عاما) من بين سبعة من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإنسانية الذين قتلوا الاثنين عندما قصفت إسرائيل قافلتهم بسبب ما وصفته بأنه "خطأ فادح"، ما أثار غضب زعماء العالم.

وبحسب "فرانس برس"، في مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية، أشاد جون فليكينغر وسيلفي لابريك بابنهما الذي بدأ العمل مع "المطبخ المركزي العالمي" في المكسيك العام الماضي قبل سفره إلى غزة.

وقال جون فليكينغر لشبكة "سي بي إس نيوز" إن أبنه "كان مترددا في الذهاب، فهو أب جديد ولديه طفل جميل بعمر 18 شهرا"، مضيفا "لكنه شعر بالحاجة للقيام بذلك وهو بالطبع عليه إعالة أسرته".

وفي مقابلة منفصلة مع "بي بي سي نيوز" قال إن ابنه الذي خدم سابقا في القوات المسلحة الكندية شعر "بثقة معقولة في قدرته على إنجاز المهمة بأمان" في غزة، مشيرا إلى أن لديه "الرغبة في خدمة الآخرين ومساعدتهم".

ولفت فليكينغر إلى أن أبنه "شعر أن المطبخ المركزي العالمي يدرك ما يفعله هناك. كانوا في منطقة منزوعة السلاح يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".

وفي المقابلة المؤثرة، أكد أن أفكاره الآن مع عائلة إبنه، قائلا "الآن سوف يكبر حفيدي دون أن يكون مع والده".

وصرحت ساندي لوكلير، شريكة جايكوب فليكينغر، لشبكة "آيه بي سي" في مقابلة الخميس أنها تريد معرفة "حقيقة ما حدث، لأن هذا الوضع مبهم جدا، لقد حطمني هذا الخبر لقد كان جزءا مني"، مضيفة أنها "لا تعرف كيف تشرح لابنهما أن والده توفي".