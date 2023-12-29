قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول في خانيونس

قتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون، ليل الخميس الجمعة؛ إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزلًا مأهولًا بالمدنيين في بلدة الفخاري شرق خانيونس.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأنه، بحسب شهود عيان، ما زال هناك الكثير من المفقودين تحت الأنقاض، وأنهم لم يتمكنوا من انتشال الجثامين من تحت الركام.

وقال شهود من عين المكان، إن الدفاع المدني لم يستطع الدخول بالشاحنات إلى المنطقة جرّاء الدمار الهائل الذي حلّ بالبلدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع؛ ما أدى إلى مواجهة صعوبة كبيرة في عملية انتشال القتلى والجرحى فضلًا عن البحث عن المفقودين لا سيما في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر المعدات اللازمة.

من جهته، قال مدير مستشفى أبو يوسف النجار، الدكتور مروان الهمص، إن طواقم الإسعاف انتشلت حتى اللحظة 11 قتيلًا و6 إصابات بجروح خطيرة جرّاء قصف الجيش الإسرائيلي منزلًا مأهولًا شرق خانيونس.

وأضاف الهمص في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن طواقم الإسعاف ما زالت تنقل القتلى والجرحى من المكان، موضحًا أن العدد مرشح للزيادة وأن هذه ليست إحصائية نهائية بعد.