قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول في خانيونس
قتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون، ليل الخميس الجمعة؛ إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزلًا مأهولًا بالمدنيين في بلدة الفخاري شرق خانيونس.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأنه، بحسب شهود عيان، ما زال هناك الكثير من المفقودين تحت الأنقاض، وأنهم لم يتمكنوا من انتشال الجثامين من تحت الركام.
وقال شهود من عين المكان، إن الدفاع المدني لم يستطع الدخول بالشاحنات إلى المنطقة جرّاء الدمار الهائل الذي حلّ بالبلدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع؛ ما أدى إلى مواجهة صعوبة كبيرة في عملية انتشال القتلى والجرحى فضلًا عن البحث عن المفقودين لا سيما في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر المعدات اللازمة.
من جهته، قال مدير مستشفى أبو يوسف النجار، الدكتور مروان الهمص، إن طواقم الإسعاف انتشلت حتى اللحظة 11 قتيلًا و6 إصابات بجروح خطيرة جرّاء قصف الجيش الإسرائيلي منزلًا مأهولًا شرق خانيونس.
وأضاف الهمص في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن طواقم الإسعاف ما زالت تنقل القتلى والجرحى من المكان، موضحًا أن العدد مرشح للزيادة وأن هذه ليست إحصائية نهائية بعد.
وأشار خلال حديثه إلى أن طبيعة الحالات التي وصلت إلى المستشفى جرّاء القصف كانت إصابات بحروق شديدة في كافة أنحاء الجسم فضلًا عن بتر بعض الأطراف، مشددًا على أن المستشفى يفتقد المواد الطبية اللازمة لتقديم الخدمة العلاجية ،لا سيما في ظل وصول مئات الجرحى يوميًا إلى المستشفى.
وطالب المسؤول الطبي المؤسسات الأممية الطبية بضرورة التدخل الفوري والعاجل بالسماح بإدخال المستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل الأقسام المهمة في المستشفى لاستمرار تقديم الخدمات الطبية لمئات الجرحى.