اليمن.. مقتل جندي بعملية أمنية ضد "القاعدة" في أبين

قُتل جندي من أفراد القوات المسلحة الجنوبية اليمنية، اليوم الثلاثاء؛ إثر هجوم شنه متشددون من تنظيم القاعدة، أثناء عملية تمشيط أحد معاقله شرقي محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية، النقيب، محمد النقيب، إن جنديًا قتل "إثر كمين هجومي نفذته العناصر الإرهابية، في حين لقي عدد من الإرهابيين مصرعهم وأصيب آخرون أثناء تصدي القوات المسلحة الجنوبية للهجوم".

وبحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية، فإن الوحدات العسكرية، نفّذت عمليات تمشيط وتتبع لعناصر تنظيم القاعدة وباقي جيوبها في "وادي جنن" شرقي مديرية مودية، بمحافظة أبين.

وذكر الموقع، أن عمليات التمشيط التي تأتي ضمن عملية "سهام الشرق" العسكرية، متواصلة منذ يوم أمس الإثنين، واندلعت إثرها اشتباكات مع عناصر القاعدة، "بعد تتبع ورصد" لتحركاتهم بـ"وادي جَنَن"؛ ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

وكانت القوات العسكرية والأمنية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى حكومية تابعة لإدارة أمن محافظة أبين، أطلقت عملية عسكرية في أغسطس/ آب من العام 2022، تدعى "سهام الشرق"؛ بهدف تطهير محافظتي أبين وشبوة من عناصر تنظيم القاعدة.

وعلى إثر تمكّن القوات المشتركة من السيطرة على مواقع استراتيجية تابعة للتنظيم في معظم المناطق الجنوبية، شّنت عناصر "القاعدة" بدورها هجمات انتقامية متفرقة معاكسة، في مناطق مختلفة من محافظتي أبين وشبوة المجاورتين، أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الجنود والضباط والقادة، أبرزهم قائد قوات "الحزام الأمني" بأبين، العميد عبداللطيف السيد، في أغسطس/ آب من العام الماضي.