"إلى من سأعود؟".. قصة فلسطيني فقد 103 من أقاربه (صور)

"إلى من سأعود؟ من سيناديني يا أبي؟ من سيناديني يا حبيبي؟".. بهذه الكلمات عبر الفلسطيني أحمد الغفيري عن مأساته بفقدان 103 من أقاربه قتلوا في حرب غزة.

ونقل موقع "بي بي سي" في نسخته الإنجليزية، عن الغفيري أنه كان يعمل في موقع بناء في تل أبيب، حين وقع هجوم السابع من أكتوبر، وهو عالق الآن في الضفة الغربية.

وأضاف أنه فقد زوجته وبناته الثلاث، إضافة إلى أمه و4 من إخوته وأفراد آخرين من عائلته، معبرا عن فاجعته بالقول "أشعر كأنني في حلم. ما زلت لا أستطيع أن أصدق ما حدث لنا".

وأشار إلى أنه بقي على تواصل شبه يومي مع أسرته، حتى الثامن من ديسمبر كانون الأول، حيث وقع هجوم استهدف منزل عمه في منطقة الشجاعية، الذي كان يؤوي العشرات من أفراد عائلته، وأدى إلى سقوط أكثر من 100 قتيل. وبعد مرور أكثر من شهرين، لا تزال جثث بعضهم عالقة تحت الأنقاض.