شهر على الحرب.. ماذا تغير في السودان؟

ومنذ ذلك اليوم استمر الصراع في العاصمة الخرطوم، على الرغم من الهدن المتكررة التي يعلنها الطرفان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 676 شخصا وإصابة 5567 آخرين"، بحسب تقرير لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

بينما تقول لجنة أطباء السودان، إن عدد الضحايا منذ بداية الاشتباكات يبلغ (530) وفاة، و(2948) حالة إصابة بين المدنيين.

نازحون

ووفقًا للتقرير الأممي الذي صدر يوم الأحد، تسببت الحرب في نزوح أكثر من 936 ألف شخص، بما في ذلك حوالي 736 ألفا و200 شخص نازح داخليّ منذ بدء النزاع، وحوالي 200 ألف لجأوا إلى الدول المجاورة.

ونزح أكثر الفارين من الخرطوم إلى ولايات "الجزيرة وشمال كردفان، ونهر النيل، والنيل الأبيض، والشمالية"، بينما عاد الآلاف من أبناء إقليم دارفور أدراجهم إلى مناطقهم التي سبق وفروا منها بسبب الحرب هناك.

وحسب شهود عيان من مناطق متفرقة على الطريق البري الذي يربط العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، أفادوا لـ"إرم نيوز" بأن عشرات الشاحنات التي كانت مخصصة لنقل البضائع، ظلت تعبر يوميًا إقليم كردفان قادمة من الشرق إلى الغرب وهي مليئة بالرجال والنساء والأطفال العائدين إلى ديارهم في دارفور.