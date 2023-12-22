مسؤول حقوقي لـ"إرم نيوز": قطاعا الصحة والتعليم على رأس التدمير الإسرائيلي في غزة
قال رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، إن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر جميع القطاعات الحيوية في الحرب على غزة، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف عبد العاطي في تصريح لـ"إرم نيوز"، "إن قطاع الصحة والمنظومة الصحية بشكل عام كانت في عين العاصفة، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات الرئيسة في محافظتي غزة وشمال غزة، فضلًا عن ارتكاب عملية إعدام ميداني بحق الجرحى عبر تركهم بدون أي خدمة علاجية".
وتابع: "قام الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من 300 كادر طبي منذ بدء الحرب فضلًا عن استهداف سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة تمامًا، وكذلك تعرضت طواقم الدفاع المدني إلى عشرات المجازر التي ارتكبت بحقهم فضلًا عن استهداف مقراتهم وشاحناتهم، ومنعهم من تقديم الخدمة للمواطنين".
ولفت رئيس الهيئة الدولية إلى أن "قطاع التعليم لم يسلم من هذه الحرب أيضًا فقد دمر الجيش الإسرائيلي معظم الجامعات الفلسطينية بمدينة غزة بالقصف والتجريف فضلًا عن استهداف ما يزيد على 50 مدرسة تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وارتكاب عشرات المجازر بحق النازحين فيها وقتل وجرح المئات من المدنيين في جرائم حرب مكتملة الأركان".
وأشار عبد العاطي إلى أنه" بلغت نسبة قتل المدنيين خلال الحرب ما يزيد على 70% من عدد القتلى والجرحى تحديدًا فئة الأطفال والنساء؛ وهو ما يدلل على أن هناك تعمدا واضحا في ارتكاب المجازر وعمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".
وقال: "مطلوب تحرك جاد من قبل الأطراف الدولية وعدم الاكتفاء بالإدانة، وأن يكون التحرك من أجل وقف عمليات الإبادة الجماعية وتوفير الحماية للمدنيين والأطقم الطبية والصحفية والدفاع المدني والتحرك الفوري والعاجل من أجل إدخال المساعدات الإغاثية والمستلزمات اللازمة للسكان".