مسؤول حقوقي لـ"إرم نيوز": قطاعا الصحة والتعليم على رأس التدمير الإسرائيلي في غزة

قال رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، إن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر جميع القطاعات الحيوية في الحرب على غزة، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف عبد العاطي في تصريح لـ"إرم نيوز"، "إن قطاع الصحة والمنظومة الصحية بشكل عام كانت في عين العاصفة، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات الرئيسة في محافظتي غزة وشمال غزة، فضلًا عن ارتكاب عملية إعدام ميداني بحق الجرحى عبر تركهم بدون أي خدمة علاجية".

وتابع: "قام الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من 300 كادر طبي منذ بدء الحرب فضلًا عن استهداف سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة تمامًا، وكذلك تعرضت طواقم الدفاع المدني إلى عشرات المجازر التي ارتكبت بحقهم فضلًا عن استهداف مقراتهم وشاحناتهم، ومنعهم من تقديم الخدمة للمواطنين".