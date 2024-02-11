حماس تلوّح بنسف مفاوضات الأسرى حال هجوم إسرائيل على رفح
نقل تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس، عن قيادي كبير في الحركة، اليوم الأحد، قوله إنّ "أيَّ هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية في غزة يعني نسف مفاوضات التبادل"، حسبما نقلت وكالة رويترز.
واتهم القيادي في حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمحاولة التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، من خلال "ارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح والقضاء على أربع كتائب لحماس يقول إنها منتشرة هناك.
ولجأ أغلب النازحين إلى رفح المتاخمة لمصر، لكن بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار، قال نتنياهو قبل أيام إن القوات الإسرائيلية ستقاتل حتى تحقيق "النصر المبين".
وأمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بالتوجه جنوبًا قبل شنّ هجمات سابقة على مدن بقطاع غزة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أيّ مفر واضح، وتقول وكالات إغاثة إن كثيرين قد يموتون.
واندلع الصراع في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما هاجم مقاتلون من حماس بلدات في إسرائيل التي قالت إنهم قتلوا نحو 1200 شخص أغلبهم مدنيون واقتادوا نحو 250 رهينة إلى غزة.
وردَّت إسرائيل بقصفٍ وهجومٍ بري كبيرين؛ ما أسفر _حتى الآن_ عن مقتل 28 ألف فلسطيني أغلبهم مدنيون حسبما تقول السلطات الطبية في غزة.