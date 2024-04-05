سياسيون أردنيون: ميليشيات طهران تسعى لزعزعة استقرار المملكة

قالت أوساط سياسية أردنية إن التصريحات الصادرة عن ميليشيا حزب الله العراقي الداعية إلى دعم ما أسمتها "المقاومة الأردنية"، تشكل تدخلاً سافراً في الشان الداخلي الوطني، وتعبر عن أوهام إيرانية ومحاولات بائسة بإيجاد أذرع لها في الأردن، مؤكدة أن ميليشيات طهران تسعى لزعزعة أمن واستقرار المملكة.

وتأتي هذه التصريحات رداً على بيان لـ"أبو علي العسكري"، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية، والتي قال فيها إن "المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات".

وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة قال لـ"إرم نيوز"، إن "الدعوات التي أطلقها حزب الله العراقي والمتعلقة بتسليح ما أسماها (المقاومة الأردنية)، إنما تأتي في سياق المحاولة الإيرانية لإيجاد مخالب وأذرع ونفوذ لها على الساحة الأردنية، وهو أمر يستحيل تحقيقه وقد فشل طيلة أربعين عاماً من المحاولات البائسة".