كردستان العراق ينفي وجود مقاتلين من سوريا وتركيا في مطار عربت

نفى مسؤول كبير في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، اتهامات تركية مفادها بأن المطار الذي قُصف بطائرة مسيرة جاءت من تركيا، كان فيه مقاتلون أكراد أتراك وسوريون، مؤكدا أن المطار كان يضمّ فقط قوات رسمية.

ويستهدف الجيش التركي على نحو متكرر المقاتلين الأكراد الأتراك من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما شنّ عدّة عمليات عسكرية في سوريا المجاورة ضدّ قوات وحدات حماية الشعب الكردية. وتصنّف أنقرة هذين التنظيمين بأنهما "إرهابيان".

وأسفر قصف بطائرة مسيرة، الاثنين، استهدف مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، عن مقتل ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وأشارت بغداد بأصابع الاتهام إلى تركيا في هذا الهجوم غير المسبوق ضدّ قوات رسمية في كردستان العراق.