غزة.. وفاة 6 أطفال بسبب سوء التغذية في مستشفى كمال عدوان

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن 6 أطفال تُوفوا، و 7 آخرين في حالة حرجة، نتيجة الجفاف، وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وكانت إدارة المستشفى أعلنت، في وقت سابق، عن توقف العمليات بعد نفاد الوقود فيه.

من جهته، طالب متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، المؤسسات الدولية بـ"التحرك الفوري لمنع الكارثة الإنسانية" في شمال قطاع غزة، المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

وأضاف: "المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".