"صحة غزة" تحذر من خروج كافة مستشفيات القطاع عن الخدمة

حذرت وزارة الصحة في غزة، من خروج كافة مستشفيات القطاع عن الخدمة بسبب مواصلة إسرائيل لحربها وتوسيع الجيش الإسرائيلي لعمليته البرية في الأطراف الشمالية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لـ"إرم نيوز"، إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية بجنوب القطاع أثرت بشكل كبير على المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على تقديم الخدمات الطبية".

توقف الخدمة

وأضاف القدرة أن "الانشغال السريري عالٍ جدًا، ولا يمكن استقبال حالات جديدة، ونجري عمليات جراحية في الممرات وعلى الأرض ودون أدنى الاحتياجات الطبية، بعد الاستهدافات الكبيرة التي أثرت سلبًا على مستشفيات وسط وجنوب القطاع".

وأشار القدرة، إلى أن "الحالات التي تصل نتيجة القصف الإسرائيلي معظمها خطيرة والحروق شديدة للغاية، وذلك يدل على استخدام إسرائيل أسلحة في غاية الخطورة بعملياتها وربما تكون محرمة دوليًّا".

وتابع: "مستشفيات الجنوب عاجزة عن تقديم خدماتها واستمرار العدوان سيؤدي بالتأكيد لخروجها جميعًا عن الخدمة".

ودعا إلى العمل فورًا من أجل إخراج آلاف الجرحى للعلاج خارج القطاع قبل وقوع كارثة صحية الكبيرة.