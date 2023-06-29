السودان.. عودة الاشتباكات العنيفة عقب انتهاء هدنة العيد

انتهت هدنة اليوم الواحد بين طرفي الصراع في السودان، صباح اليوم الخميس، حيث شهدت مناطق في الخرطوم اشتباكات عنيفة، في الوقت الذي قصفت به المقاتلات التابعة للجيش مواقع لقوات الدعم السريع.

وشهد يوما الثلاثاء والأربعاء قتالا عنيفا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتزامن مع دعوات للشباب السوداني أطلقها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للقتال ضد من وصفهم بـ"المتمردين".

وعلى الرغم من إعلان الهدنة، إلا أن أحياء من العاصمة الخرطوم تعرضت لضربات جوية.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن البرهان، قبول أي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان.