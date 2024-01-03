محللون: اغتيال العاروري إرضاء للقاعدة الشعبية الغاضبة في إسرائيل
رأى خبراء أن عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، قد تكون نقطة انتصار مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقللوا في الوقت ذاته من أن تسهم تلك العملية في نهاية الحرب، في ظل التعقيدات الكبيرة التي تواجهها إسرائيل، خاصة مع عدم تحقيق أهداف الحرب.
وقال الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية والاقتصاد السياسي، إبراهيم ربايعة، لـ"إرم نيوز"، إن "من غير المرجح أن يسهم اغتيال العاروري في إنهاء الحرب على قطاع غزة، بل العكس من الممكن أن يكون جزءاً من توسيع جبهة الحرب".
وأضاف أنه "بالنسبة لنتنياهو، وعلى المستوى الشخصي تحديداً، فإن نهاية الحرب عند هذه النقطة وعند هذه المحددات الميدانية ستقود لخسارته، بالإضافة إلى زيادة التعقيدات التي تواجه ائتلافه، اغتيال العاروري خطوة انتصار لنتنياهو، وفي الوقت نفسه تصعيد للحرب لإرضاء القاعدة الشعبية الغاضبة في إسرائيل".
وأردف: "إسرائيل كانت قد توعدت العاروري بالاغتيال العام الماضي، بحجة أنه سبب إشعال الضفة الغربية والحراك المقاوم فيها خاصة في مدينة جنين ومخيمها، إذ إن العاروري هو العنوان العسكري المستهدف حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبعدها عاد ملف الاغتيالات ليكون الأولوية العسكرية لحكومة نتنياهو".
وأوضح أنه "تم الحديث عن اغتيال العاروري أكثر من مرة بعد السابع من أكتوبر، وكان الحديث يدور عن عمليات قد تنفذ في لبنان أو قطر أو تركيا، وتم تنفيذ عملية الاغتيال في بيروت؛ لأن بيروت تعد أساساً نقطة مشتعلة مع إسرائيل، ولأن الفاتورة الدبلوماسية للبنان أقل من غيرها".
وشدد ربايعة على أن "عملية اغتيال العاروري لن تصل بالحرب في غزة إلى نهايتها، كان يمكن أن تنتهي الحرب لو كانت العملية قد وقعت لأحد قادة حماس الكبار داخل القطاع، إنما اغتيال العاروري هو جزء من عملية مستمرة في حرب مستمرة".
صورة نصر
بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي أمجد بشكار أن "بنيامين نتنياهو سيعود للجبهة الداخلية الإسرائيلية بصورة نصر تحققت باغتيال العاروري، الذي كان قبل 7 أكتوبر على رأس قائمة الاغتيالات".
وقال بشكار، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك جزئية مهمة في هذا الأمر، ألا وهي أن إسرائيل عملت على تغيير قواعد الاشتباك، وهذا قد يعمل على توسيع نطاق الحرب وهو ما لا تريده واشنطن، وقد كان ذلك واضحًا عندما تم سحب البارجة العسكرية الأمريكية، كانت هناك خلافات واضحة بين نتنياهو والإدارة الأمريكية، مردها في المقام الأول أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يستهدف قادة وعناصر من كتائب القسام أو من حزب الله على الأراضي اللبنانية".
وأفاد بشكار بأن "نتنياهو يريد أن يجر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هذه الحرب، وهو ما لا تريده واشنطن لعدة أسباب، أولها أنها مقبلة على انتخابات قريبة".
وأشار إلى أن "اغتيال العاروري لا يمكن أن يوقف الحرب إطلاقاً، لكنه يبعث بصورة نصر للجبهة الداخلية الإسرائيلية على أن حكومتهم حققت جزءاً من أهدافها، لكن الأهداف الإسرائيلية المعلنة للحرب لم تتحقق".