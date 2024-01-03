محللون: اغتيال العاروري إرضاء للقاعدة الشعبية الغاضبة في إسرائيل

رأى خبراء أن عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، قد تكون نقطة انتصار مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقللوا في الوقت ذاته من أن تسهم تلك العملية في نهاية الحرب، في ظل التعقيدات الكبيرة التي تواجهها إسرائيل، خاصة مع عدم تحقيق أهداف الحرب.

وقال الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية والاقتصاد السياسي، إبراهيم ربايعة، لـ"إرم نيوز"، إن "من غير المرجح أن يسهم اغتيال العاروري في إنهاء الحرب على قطاع غزة، بل العكس من الممكن أن يكون جزءاً من توسيع جبهة الحرب".

وأضاف أنه "بالنسبة لنتنياهو، وعلى المستوى الشخصي تحديداً، فإن نهاية الحرب عند هذه النقطة وعند هذه المحددات الميدانية ستقود لخسارته، بالإضافة إلى زيادة التعقيدات التي تواجه ائتلافه، اغتيال العاروري خطوة انتصار لنتنياهو، وفي الوقت نفسه تصعيد للحرب لإرضاء القاعدة الشعبية الغاضبة في إسرائيل".

وأردف: "إسرائيل كانت قد توعدت العاروري بالاغتيال العام الماضي، بحجة أنه سبب إشعال الضفة الغربية والحراك المقاوم فيها خاصة في مدينة جنين ومخيمها، إذ إن العاروري هو العنوان العسكري المستهدف حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبعدها عاد ملف الاغتيالات ليكون الأولوية العسكرية لحكومة نتنياهو".

وأوضح أنه "تم الحديث عن اغتيال العاروري أكثر من مرة بعد السابع من أكتوبر، وكان الحديث يدور عن عمليات قد تنفذ في لبنان أو قطر أو تركيا، وتم تنفيذ عملية الاغتيال في بيروت؛ لأن بيروت تعد أساساً نقطة مشتعلة مع إسرائيل، ولأن الفاتورة الدبلوماسية للبنان أقل من غيرها".

وشدد ربايعة على أن "عملية اغتيال العاروري لن تصل بالحرب في غزة إلى نهايتها، كان يمكن أن تنتهي الحرب لو كانت العملية قد وقعت لأحد قادة حماس الكبار داخل القطاع، إنما اغتيال العاروري هو جزء من عملية مستمرة في حرب مستمرة".