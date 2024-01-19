نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويتعهد باستمرار الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل دمرت نحو ثلثي الكتائب القتالية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، متعهدًا بمواصلة الحرب حتى تحقيق "النصر الكامل".

وذكر نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "هناك مرحلتان للقتال.. الأولى تدمير كتائب حماس وهي وحداتها القتالية المنظمة".

وأضاف: "حتى الآن تم تدمير 16 أو 17 من أصل 24. وبعد ذلك تأتي مرحلة تطهير المنطقة من المسلحين. الإجراء الأول عادة ما يكون أقصر، والثاني عادة ما يستغرق وقتًا أطول".

وقال نتنياهو، وهو يحمل صورة جندي إسرائيلي سقط في القتال، إن الجنود لن يرحلوا سدى متعهدًا بمواصلة القتال حتى هزيمة حماس واستعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف: "النصر سيستغرق شهورًا عديدة أخرى لكننا مصممون على تحقيقه".

في ذات الإطار، كشف نتنياهو أنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية "في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة"، بخلاف الرغبة الأمريكية.

ويسلط ذلك الضوء على انقسامات عميقة بين الحليفين المقربين (واشنطن وتل أبيب) بعد أكثر من 3 أشهر على الهجوم الإسرائيلي ضد غزة الذي يهدف للقضاء على حكم "حماس"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول".

وقال نتنياهو: "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن".

وأردف: "يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرًا على قول (لا) لأصدقائنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من "اليوم التالي" للحرب.