تيدروس يندد بضربات "غير مقبولة" على الهلال الأحمر في غزة‎

ندّد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، بالقصف الذي استهدف مقراً ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفاً هذا القصف بأنّه "غير مقبول".

وقال تيدروس في بيان: "أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأكد أن "عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة. النظام الصحّي في غزّة منهار أساساً والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".