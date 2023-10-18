السعودية وإيران تبحثان التصعيد العسكري في غزة
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن بن فرحان أكد أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري".
وشدد الوزير السعودي خلال اللقاء الذي عُقد على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة على موقف المملكة "الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأكد على "موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".
إلى ذلك، اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، على العمل معًا لتحسين الظروف الإنسانية في غزة، والمساعدة في تخفيف توترات الصراع، وفق ما أكده بيان صادر عن الحكومة اليابانية.
وكانت اليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، أعلنت، أمس الثلاثاء، خطتها لتقديم مساعدات إنسانية طارئة بعشرة ملايين دولار لسكان غزة.