السعودية وإيران تبحثان التصعيد العسكري في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن بن فرحان أكد أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري".

وشدد الوزير السعودي خلال اللقاء الذي عُقد على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة على موقف المملكة "الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني".