قائد ميليشيا في غزة يعلن "الكفاح المسلح" ضد "فلول" حماس (فيديو)

أعلن حسام الأسطل قائد إحدى الميليشيات المسلحة الناشئة في قطاع غزة، والمناوئة لحكم حركة "حماس" في القطاع، "الكفاح المسلح" ضد من أسماهم "فلول حماس"، على حد تعبيره.

وظهر الأسطل في بث مباشر على حساب باسمه في "فيسبوك" ووجه رسائل نارية للحركة وقادتها، متحدياً أن يقدم أحد منهم على المساس به أو التعرض له، محدداً منطقة تواجده ونافياً أن يكون مسلحاً، حسب قوله.

وشدد الأسطل، وهو أحد قادة ميليشيات مسلحة جديدة تقول إنها تتلقى دعماً وتمويلاً من جهات مختلفة، على أن "حماس انتهت وأن الحكم سيكون للشعب الفلسطيني في المستقبل القريب".

وعرض الأسطل، في البث المباشر، الذي خرج به مؤخراً لتحدي حركة "حماس"، مكافأة مالية، قدرها 50 دولاراً، مقابل رأس كل عنصر من "حماس".

وكان الأسطل قد أعلن عن تأسيس مجموعته المسلحة في بيان بعنوان "إعلان القوة الضاربة - رسالة الشرف والكرامة"، عرض فيه على سكان غزة الانضمام إلى "منطقة آمنة" تخصه في مدينة خان يونس.

وجاء في البيان: "يا أبناء شعبنا الأحرار… يا من حملتم الألم على الأكتاف، ورأيتم الدماء تُراق بلا رحمة، وسمعتم وعودًا بلا أفعال… اليوم يشرق الفجر الجديد، وتنفتح أمامكم بوابات الحرية، مناطق آمنة بلا ظلم، مأوى للكرامة والحياة".

وأضاف بيان الأسطل: "هناك ستجدون: خيامًا تحميكم من برد الليل وظلمة الأيام، مرافق صحية تحفظ إنسانيتكم، غذاء ودواء لأطفالكم ولعائلاتكم، حياة كريمة بلا انتظار".

وعرض الأسطل مزيداً من الإغراءات لجذب الأهالي بقوله: "لمن يرفع راية الانضمام للقوة الضاربة: راتب شهري يرفع كرامة أسرتك عاليًا، غذاء ودواء مضمون، وجميع المستلزمات لتعيشوا كبشر، لا كأرقام".

وختم البيان بالقول: "نموت واقفين… ولا نعيش راكعين. على هذه الأرض، من يرفع راية الشرف وحده يحيا. اختر طريقك: ذلٌ تحت حكم الجبناء… أو مجدٌ بين صفوف الأبطال".