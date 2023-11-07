نتنياهو يجدد رفضه وقف إطلاق النار: ندرس "فترات توقف تكتيكية صغيرة"

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه وقف إطلاق النار في غزة من دون إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، لكنه قال بالمقابل إن إسرائيل ستدرس "فترات توقف تكتيكية صغيرة" في القتال لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الرهائن.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) الأمريكية سُئل خلالها عمن يجب أن يحكم غزة بعد انتهاء القتال.

وأجاب نتنياهو "أعتقد أن إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية".

وردا على سؤال عما إذا كان منفتحا على هدنة إنسانية في غزة، قال نتنياهو "حسنا، لن يكون هناك وقف عام لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح رهائننا".

وأضاف "فيما يتعلق بفترات التوقف التكتيكية الصغيرة، ساعة هنا وساعة هناك، فقد حدثت من قبل. أعتقد أننا سنبحث الأوضاع من أجل تمكين دخول البضائع والسلع الإنسانية أو الرهائن من المغادرة".