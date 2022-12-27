إسرائيل: إسلام فروخ هو منفذ "عملية القدس المزدوجة"

كشفت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن هوية منفذ "عملية القدس المزدوجة"، التي وقعت في محطة حافلات بالقدس، قبل نحو شهر، وأسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة العشرات.

وأفادت القناة "12" العبرية، بأنه "في إطار التحقيق تم اعتقال مهندس من منطقة كفر عقب، لديه ميول لتنظيم داعش، يدعى إسلام فروخ، ويبلغ من العمر 26 عاما".

وأشارت القناة إلى أن فروخ اعتقل في الـ29 من الشهر الماضي، لكن تم الكشف عن هويته والسماح بالنشر، اليوم الثلاثاء.