إسرائيل: إسلام فروخ هو منفذ "عملية القدس المزدوجة"
كشفت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن هوية منفذ "عملية القدس المزدوجة"، التي وقعت في محطة حافلات بالقدس، قبل نحو شهر، وأسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة العشرات.
وأفادت القناة "12" العبرية، بأنه "في إطار التحقيق تم اعتقال مهندس من منطقة كفر عقب، لديه ميول لتنظيم داعش، يدعى إسلام فروخ، ويبلغ من العمر 26 عاما".
وأشارت القناة إلى أن فروخ اعتقل في الـ29 من الشهر الماضي، لكن تم الكشف عن هويته والسماح بالنشر، اليوم الثلاثاء.
وأضافت القناة أن "جهاز الأمن العام المعروف باسم الشاباك، وبالتعاون مع شرطة القدس، نجحوا في حل لغز عملية التفجير التي وقعت في المدينة قبل حوالي شهر".
وتابعت: "بعد الهجوم قام بإخفاء حوالي 5 عبوات ناسفة في منطقة ميشور أدوميم، وكان يجري تجارب عليها قرب رام الله".
ولفتت القناة إلى أنه تم العثور على سلاح "كارلو" يعود لفروخ في مكان تجهيز العبوات.
وعلق رئيس الوزراء يائير لابيد، على نتائج التحقيق، بالقول: "بعد مجهود استخباراتي وتحقيقات مكثفة، اعتقلت الأجهزة الأمنية منفذ التفجيرات في القدس".
وتابع لابيد: "لقد تابعت التحقيق المعقد عن كثب وتم تزويدي بتفاصيله.. أهنئ الشاباك والشرطة والجيش وجميع القوى الأمنية على التحقيق الذي أدى إلى القبض على المخرب".