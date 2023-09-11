لبنان.. إصابة أحد المتهمين باغتيال القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي
أكدت مصادر مُتعددة إصابة عز الدين داوود المُلقب بـ"عزو ضبايا"، وهو أحد المتهمين الـ8 باغتيال القائد العسكري في حركة فتح أبو أشرف العرموشي ورفاقه الأربعة، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن داوود، الذي ينتمي إلى مجموعة "الشباب المسلم"، تعرض لإصابة بالغة في رأسه، أثناء الاشتباكات المُستمرة في مخيم "عين الحلوة"، نقل على إثرها إلى مستشفى الراعي في مدينة صيدا، وحضرت إلى المكان قوة من مخابرات الجيش اللبناني.
واستمرت الاشتباكات الدامية في سائر محاور المخيم بين المتقاتلين من حركة فتح والمجموعات الإسلامية، حيثُ تحدثت مصادر فلسطينية عن سقوط 9 قتلى وإصابة 121 شخصًا من اللبنانيين والفلسطينيين، في أحدث حصيلة للاشتباكات المستمرة منذُ يوم الخميس الماضي.
واليوم الإثنين، طالت القذائف والرصاص مختلف أحياء صيدا، وأصابت مكتب أمن الدولة في السراي الحكومي ما أسفر عن أضرار مادية، كما أصابت عددا من الأبنية السكنية، وطرقا رئيسية في المدينة، التي شلّت الحركة فيها، وسط إغلاق الإدارات الرسمية والمدارس والجامعات.
على صعيد مُتصل، عُقد في مديرية الأمن العام في العاصمة بيروت اجتماع ترأسه مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وحضره قادة الفصائل الفلسطينية.
وذكرت مصادر مطلعة أن بيانا سيصدر عن الاجتماع يتضمن في أبرز بنوده وقف إطلاق النار في عين الحلوة، وتسليم المطلوبين في قضية اغتيال العرموشي.
وكان قائد الجيش العماد جوزف عون قد استقبل، في وقت سابق من اليوم الإثنين، السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور.
وفي صيدا، عقد اجتماع في مقر البلدية بحضور هيئات إغاثية محلية ودولية؛ للبحث في الأوضاع الإنسانية في عين الحلوة، ومسألة إيواء الفارين من المعارك في المخيم.