لبنان.. إصابة أحد المتهمين باغتيال القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي

أكدت مصادر مُتعددة إصابة عز الدين داوود المُلقب بـ"عزو ضبايا"، وهو أحد المتهمين الـ8 باغتيال القائد العسكري في حركة فتح أبو أشرف العرموشي ورفاقه الأربعة، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن داوود، الذي ينتمي إلى مجموعة "الشباب المسلم"، تعرض لإصابة بالغة في رأسه، أثناء الاشتباكات المُستمرة في مخيم "عين الحلوة"، نقل على إثرها إلى مستشفى الراعي في مدينة صيدا، وحضرت إلى المكان قوة من مخابرات الجيش اللبناني.