"واشنطن بوست": نتنياهو يخوض معركة مع أفضل صديق لإسرائيل

وكانت النتيجة احتجاجات حاشدة ورفض العديد من جنود الاحتياط العسكريين الخدمة، ما دفع المخابرات الإسرائيلية إلى تحذير نتنياهو في الصيف الماضي من أن قدرة الردع الإسرائيلية ضد أعدائها تتآكل.

وأضاف التقرير أن بايدن، وبينما يدعم إسرائيل علنًا حاول العمل خلف الكواليس لإقناع نتنياهو بأن يكون أكثر تمييزًا في استخدام القوة النارية في غزة، والحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والتخطيط لتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية عن غزة بعد هزيمة حماس. ومع ذلك، لا يبدو أن نتنياهو يستمع.

ما دفع بايدن إلى إظهار إحباطه علنًا والطلب من نتنياهو تغيير حكومته وعدم التصريح بأنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل.

وبدوره اختار نتنياهو الرد علنًا على بايدن، بدلًا من قبول هذا النقد البناء من أحد الأصدقاء، ونشر مقطع فيديو يرفض فيه دعوة بايدن للسلطة الفلسطينية للحكم في غزة.

وقال:" لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو”، في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو لعام 1993 التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية. وأضاف "غزة لن تكون حماسستان ولا فتحستان".

وتابع التقرير بأن نتنياهو قد يعلم قريبًا، تكلفة تنفير أفضل صديق لإسرائيل في العالم. وإذا كان يريد الوقت لكي تستمر قوات الدفاع الإسرائيلية في تدمير حماس، وهي العملية التي من المرجح أن تستغرق أشهرًا، فهو يحتاج إلى الحفاظ على دعم الولايات المتحدة.

وكما فعل الرؤساء السابقون في العقود الأخيرة، يمكن لبايدن أن يطلب من إسرائيل وقف هجومها، سواء حقق الجيش الإسرائيلي أهدافه العسكرية أم لا.

ومن المؤسف أن نتنياهو يواصل وضع مصالحه السياسية فوق المصالح الأمنية لإسرائيل.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية