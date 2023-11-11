تقرير: إسرائيل تسارع لاجتثاث حماس مع المطالبات المتزايدة بوقف النار

وأشارت إلى أن إسرائيل تتعرض لضغوط دولية متزايدة لمنع سقوط قتلى في صفوف المدنيين وتخفيف الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وهي ضغوط قد تؤدي إلى وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها.

وبالرغم من دعم الولايات المتحدة لهدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأنهم لن يقبلوا وقف إطلاق النار أو وقفًا رسميًا للقتال حتى يتم إطلاق سراح بعض الرهائن الذين يقدر عددهم بنحو 239 رهينة؛ إلا أن المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم، يعترفون بأن التحرك بسرعة أمر بالغ الأهمية.

ومع مرور الوقت، لا يزال القادة الإسرائيليون يواجهون سلسلة من القرارات الصعبة: سواء مهاجمة المخابئ القريبة أو تحت المستشفيات وغيرها من المرافق المدنية التي تزعم إسرائيل أن حماس تستخدمها لحماية نفسها من الهجوم؛ أو كيفية تطهير نظام الأنفاق حيث قد يكون بعض الرهائن على الأقل؛ وحتى إذا ما كانت ستنقل غزوها إلى جنوب غزة، حيث فر مئات الآلاف من السكان هربًا من القتال، بحسب الصحيفة.