الجيش الأمريكي يعلن تدمير قطع عسكرية وصواريخ حوثية

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تدمير 3 زوارق مسيّرة، وصاروخين من طراز "كروز" المتنقلة المضادة للسفن، وطائرة مسيّرة هجومية، تابعة لميليشيا الحوثي.

وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن السفن والطائرة المسيّرة والصواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن.

وشددت على أن كافة تلك القطع العسكرية الحوثية "تشكل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية ولسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".