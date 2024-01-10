خطر صحي هائل.. الحرب تُورّث الغزيين ما هو أبعد من الدمار

قال موقع Source الأمريكي، إن الحرب في غزة ستترك، بعد نهايتها، إرثًا يمتد إلى ما هو أبعد من دمار المباني والبنية التحتية، ليصل إلى المخاطر الصحية التي يسببها الركام والحطام المنتشر.

وأفاد التقرير أن حجم الدمار في غزة لم يسبق له مثيل، موضحًا أن 15 مليون طن من الأنقاض تغطي القطاع، وتشكل أضرارًا ومخاطر صحية كبيرة على المدى الطويل لسكان غزة.

وأضاف أن الهجمات المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية لم تحصد أرواح الآلاف فحسب، بل ألحقت أضرارًا جسيمة بالهواء والماء والأرض في المنطقة.

ونقل الموقع عن ثورستن كالنيشكيس، الخبير في عمليات تنظيف الركام بعد الكوارث، قوله إن "التحدي الذي يواجهه قطاع غزة هائل، ويتجاوز أثر الحروب السابقة".