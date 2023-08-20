الخارجية الفلسطينية: ننظر بخطورة بالغة لعودة شعار "محو حوارة"

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، هجمات واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وعناصرهم المسلحة على بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، مشددة على أنها "تنظر بخطورة بالغة لعودة شعار محو حوارة".

وحذرت الخارجية في بيان صحفي، من "الدعوات التحريضية التي يطلقها المستوطنون الإسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تدعو مجددًا لمحو وحرق بلدة حوارة الفلسطينية". وهو ما اعتبرته "تحريضًا مباشرًا وعلنيًّا لارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتعميق جرائم التطهير العرقي ليس فقط على سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، بل بدعم وزراء ومسؤولين فيها".

وأكدت "أن منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربدتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة إسرائيل، ولشعورهم بالحماية والحصانة التي يوفرها الوزيران الفاشيان بن غفير وسموتريتش وأجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته"، وفق نص البيان.