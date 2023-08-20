الخارجية الفلسطينية: ننظر بخطورة بالغة لعودة شعار "محو حوارة"
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، هجمات واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وعناصرهم المسلحة على بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، مشددة على أنها "تنظر بخطورة بالغة لعودة شعار محو حوارة".
وحذرت الخارجية في بيان صحفي، من "الدعوات التحريضية التي يطلقها المستوطنون الإسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تدعو مجددًا لمحو وحرق بلدة حوارة الفلسطينية". وهو ما اعتبرته "تحريضًا مباشرًا وعلنيًّا لارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتعميق جرائم التطهير العرقي ليس فقط على سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، بل بدعم وزراء ومسؤولين فيها".
وأكدت "أن منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربدتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة إسرائيل، ولشعورهم بالحماية والحصانة التي يوفرها الوزيران الفاشيان بن غفير وسموتريتش وأجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته"، وفق نص البيان.
وحمَّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تتواصل على مدار الساعة دون أي سبب، سوى ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية والاستعمار لاستكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة".
وأشارت إلى أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات رادعة وعقوبات نصَّ عليها القانون الدولي ضد مرتكبي هذه الجرائم شجع المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية، على ارتكاب المزيد من الجرائم وإعادة إنتاج فكرة حرق ومحو حوارة.
يشار إلى أن حدة التوتر ازدادت وبشكل ملحوظ في مناطق الضفة الغربية والتي تشهد يوميًّا مواجهات عنيفة بسبب اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة على منازل وممتلكات الفلسطينيين، وذلك منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو زمام السلطة.