قيدوه بمركبة.. الجيش الإسرائيلي يعترف بالتنكيل بجريح فلسطيني

اعترف الجيش الإسرائيلي، بأن جنوده قيّدوا جريحًا فلسطينيًا على الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقواعد العملياتية.

وتظهر مقاطع فيديو توثق الحادثة التي وقعت، السبت، وانتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شابًا من سكان جنين ممددًا ومقيدًا على غطاء مركبة عسكرية كانت تمر في أحد شوارع المدينة.