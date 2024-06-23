قيدوه بمركبة.. الجيش الإسرائيلي يعترف بالتنكيل بجريح فلسطيني
اعترف الجيش الإسرائيلي، بأن جنوده قيّدوا جريحًا فلسطينيًا على الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقواعد العملياتية.
وتظهر مقاطع فيديو توثق الحادثة التي وقعت، السبت، وانتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شابًا من سكان جنين ممددًا ومقيدًا على غطاء مركبة عسكرية كانت تمر في أحد شوارع المدينة.
وأكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة أن الشاب يدعى مجاهد رائد عبادي (24 عامًا)، وكان عند وقوع الحادث في حي الجابريات في منطقة وادي برقين.
وبحسب المصدر الطبي فإن حالة الشاب مستقرة.
وقال الجيش إن الفلسطيني أُصيب خلال عملية نفذها الجنود لاعتقال "مشتبه بهم مطلوبين".
وبحسب بيان الجيش، فإن "أحد المشتبه بهم أُصيب خلال تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين، قبل أن يتم اعتقاله".
وجاء في بيان الجيش: "في انتهاك للأوامر والإجراءات العملياتية المعمول بها، اقتادت القوات مشتبهًا به وهو مقيد فوق مركبة".
وأضاف البيان أن "سلوك القوات في مقطع الفيديو الخاص بالحادث لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي".
وأشار البيان إلى أنه "سيتم التحقيق في الحادثة والتعامل معها وفقًا لذلك".
وأضاف أنه تم نقل الجريح إلى أحد طواقم جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لتلقي العلاج.