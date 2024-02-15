موقع إسرائيلي: اعتقال أو اغتيال السنوار سيفجر صراعًا داميًا على خلافته

عاصمة حماس

وقدَّر أن صراعًا داميًّا سيندلع في قطاع غزة عقب مرحلة السنوار، على خلافته على رأس الحركة، وأن محمد الضيف، يعد أحد المرشحين لخلافته.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى ذروة المرحلة الثالثة من حرب "السيوف الحديدية" ويركز عملياته في محيط خان يونس، المنطقة التي وصفها بـ "عاصمة حماس"، ويعمل في أحياء مزدحمة وبنايات متعددة الطوابق ومناطق زراعية وكذلك تحت الأرض في الأنفاق.

وسرد طبيعة القوات التي تعمل في تلك المناطق والقدرات التكنولوجية التي تستعين بها والاستخبارات الدقيقة، إضافة إلى المعلومات التي أفرزتها التحقيقات مع آلاف من عناصر حماس الذين يقبعون حاليًّا في سجون إسرائيل.

تضييق الخناق

ويهدف الجيش الإسرائيلي إلى غلق جميع المنافذ التي يمكن أن يستخدمها السنوار للانتقال من نفق إلى آخر، ومن ثم يعتقد الخبير أن تلك العمليات ستنتهي باعتقال زعيم حماس أو تصفيته.

ولفت إلى أن الفيديو الذي أظهر السنوار وعائلته في أحد الأنفاق، دفع الفرقة 98 ووحداتها الخاصة لبدء سباق مع الزمن للوصول إليه وإلى الأسرى، والذين تقدر أعدادهم بقرابة 134، من بينهم وفق تقديرات الجيش و"الشاباك" 31 قتلوا.

ووضع الموقع تصورًا على لسان الخبير الذي رأى أنه "كلما شعر السنوار بأن الخناق يضيق عليه، فإنه سيفضل تسليم نفسه بدلًا من اغتياله"، كما وضع بالاعتبار التقارير عن قطع الصلة به منذ أسبوعين، متسائلًا إذا ما كان على قيد الحياة أم لا.

السنوار انتصر من زاوية الوعي

الموقع رأى أيضًا أنه في أي سيناريو سيحدث، يبقى السنوار في أعين البعض هو المنتصر من زاوية الوعي، فقد أنزل ضربة بإسرائيل في الـ 7 من أكتوبر، وبدَّد مسألة التفوق الإسرائيلي.

وأردف أنه منذ أن انقطعت عنه الأخبار، من الملاحظ أن وحدات حماس تعمل بشكل أقل كفاءة، كما أن المفاوضات بشأن الأسرى أصبحت في عهدة قادة حماس في الدوحة.

وختم الموقع تقريره: "إن قيادة حماس في الخارج ستفضل خليفة للسنوار أكثر ولاءً وإذعانًا، في وقت كان السنوار هو من يحدد كل ما يحدث في غزة، متوقعة حدوث صراع على خلافته لن يخلو من الدماء والعنف".