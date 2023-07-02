احتدام المعارك في السودان.. ما هي خريطة سيطرة الأطراف العسكرية؟

واحتدمت يوم الأحد المعارك العسكرية في العاصمة الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط دوي الانفجارات العنيفة في كل من مدن "الخرطوم وبحري وأم درمان".

وحسب شهود عيان من مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية، لـ"إرم نيوز"، فإن معارك اليوم هي الأعنف من نوعها خلال الآونة الأخيرة حيث استمرت لأكثر من 7 ساعات متواصلة.

وقال شهود عيان إن المعارك اندلعت منذ الصباح الباكر، في مناطق "الكدرو والفكي هاشم والكباشي" بالخرطوم بحري، بجانب مناطق "شمال السوق الشعبي" بمدينة أم درمان، مع تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع والغارات الجوية.

وفي الأثناء استمرت عمليات القصف المدفعي بعيد المدى حيث سقطت بعض هذه القذائف على منازل المواطنين في مناطق "الملازميين" بأم درمان، و"اركويت" جنوب الخرطوم.

مواقع سيطرة الجيش

وحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ"إرم نيوز"، فإن الجيش السوداني ما زال يحتفظ بسيطرته على أهم المواقع العسكرية الاستراتيجية، ومنها القيادة العامة بالخرطوم وسلاحا "المدرعات والشجرة" جنوب الخرطوم، بجانب "سلاح المهندسين" بأم درمان، إضافة إلى معسكرات في أطراف العاصمة مثل "المظلات كرري، وقاعدة وادي سيدنا الجوية" في شمال أم درمان، فضلا عن مواقع عسكرية في شمال مدينة الخرطوم بحري.