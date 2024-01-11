مجلس الأمن يدين هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء، على قرار يطالب ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري للهجمات على السفن.

ويدين نص مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، كما يشير إلى ضرورة حماية أمن الملاحة البحرية.

وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إن اعتماد قرار يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سيجعل إيران تتقيد بالتزاماتها.

وأضافت، أن "هجمات الحوثيون تهديد سينعكس حتى على إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني"، مشيرة إلى أن "اعتمادالقرار ضد هجمات الحوثيين يظهر وحدتنا ضد انتهاك القانون".

وفيما وصف المندوب الروسي القرار الذي تم التوصل إليه بـ"المسيس"، قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: "لن نتردد في اتخاذ تدابير إضافية لحماية الملاحة في البحر الأحمر".