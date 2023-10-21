بلومبرغ: القبة الحديدية الإسرائيلية نجحت في الصراع مع حماس
أثبتت القبة الصاروخية لإسرائيل، نجاحها بالصراع الأخير مع حركة حماس، بالرغم من أن التكنولوجيا الكامنة وراء الدفاع الصاروخي قد تبدو خيالية لكثيرين، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وفي التفاصيل، قال التقرير إن نظام القبة الحديدية يستخدم، أجهزة استشعار رادارية للكشف عن التهديدات الواردة، ونظام قيادة وتحكم لتقييم التهديدات، وقاذفات مجهزة بصواريخ تامير الاعتراضية لتحييد الصواريخ القادمة.
مع ذلك، وفق "بلومبرغ"، فلا يوجد نظام دفاعي لا يقهر، حيث يمكن لتهديدات متعددة أن تطغى على قدرة القبة الحديدية، كما جرى خلال الصراع الأخير؛ فقد أطلقت حماس، أكثر من 3000 صاروخ في الأيام القليلة الأولى. هذه التهديدات أدت إلى مناقشات عن استكشاف دفاعات بديلة، مثل حلول الطاقة الموجهة المتمثل ببرنامج ليزر الشعاع الحديدي.
وبالنظر إلى المستقبل، تساءلت الوكالة، كيف سيكون أداء القبة الحديدية في مواجهة التهديدات الأكثر أهمية، مشيرة بهذا الصدد، إلى أن ميليشيات حزب الله، إذا أطلقت، وابلاً هائلاً من الصواريخ قصيرة المدى؛ فإن ذلك سيشكل تحديًا كبيرًا قد يؤدي إلى صراع كبير، وغزو إسرائيلي للشمال. وقد نقلت الولايات المتحدة مخاوفها من ميليشيات حزب الله وإيران، فيما يتعلق بمثل هذا السيناريو.
وفي سرد لانظمة إسرائيل الدفاعية، أكدت استخدام إسرائيل لنظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات؛ إذ صممت إسرائيل أنظمة أخرى، بالإضافة الى القبة الحديدية، مثل "David's Sling وArrow-2 وArrow-3" لمواجهة التهديدات الباليستية الأطول مدى، خاصة تلك القادمة من إيران.
وختمت "بلومبرغ" تحليلها بالقول: إن القبة الحديدية الإسرائيلية قد أثبتت فاعلية أنظمة الدفاع الصاروخي في حماية إسرائيل ضد التهديدات الصاروخية قصيرة المدى.
المصدر: وكالة "بلومبرغ" للأنباء