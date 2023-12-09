شهود عيان لـ"إرم نيوز": الجيش الإسرائيلي اقتحم مدرسة خليفة شمال غزة

اقتحم الجيش الإسرائيلي مدرسة خليفة في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، التي تؤوي آلاف النازحين بعد أن حاصرها لعدة أيام وسط إطلاق نار وقذائف وقصف مكثف للمناطق المحيطة بالمدرسة، وفقًا لما ذكر شهود عيان لـ"إرم نيوز".

وقال أحد شهود العيان: "لقد شهدت البنايات المحيطة بمدرسة خليفة، التي تؤوي آلاف النازحين معظمهم من النساء والأطفال قصفًا عنيفًا، مما أدى لتطاير الشظايا وجرح العديد من النازحين".