شهود عيان لـ"إرم نيوز": الجيش الإسرائيلي اقتحم مدرسة خليفة شمال غزة
اقتحم الجيش الإسرائيلي مدرسة خليفة في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، التي تؤوي آلاف النازحين بعد أن حاصرها لعدة أيام وسط إطلاق نار وقذائف وقصف مكثف للمناطق المحيطة بالمدرسة، وفقًا لما ذكر شهود عيان لـ"إرم نيوز".
وقال أحد شهود العيان: "لقد شهدت البنايات المحيطة بمدرسة خليفة، التي تؤوي آلاف النازحين معظمهم من النساء والأطفال قصفًا عنيفًا، مما أدى لتطاير الشظايا وجرح العديد من النازحين".
وأضاف في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي يطلب في الوقت الراهن خروج جميع النساء والأطفال ممن هم دون 15 عامًا إلى ساحة مسجد القسام القريبة من المدرسة".
وأوضح الشاهد أن الجيش "يطلب ممن هم فوق 15 عامًا خلع ملابسهم"، مشيرًا إلى أن الصراخ والبكاء يملأ أروقة المدرسة، التي تعيش حالة من الذعر في ظل الحديث عن عمليات إعدام ميدانية.
من جهتها قالت إحدى شهود العيان ممن تم إخراجهن من المدرسة إلى ساحة القسام: "تركنا الجيش الإسرائيلي داخل ساحة المدرسة، فيما يقوم بطلب خلع الملابس ممن هم فوق 15 عامًا، ويقوم يتقييدهم والتحقيق معهم داخل المدرسة".
وأضافت في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن من ينتهي الجيش الإسرائيلي من التحقيق معه دون أن يثبت عليه أي تهمة بالنسبة لهم، يتم إرساله فورًا إلى ساحة القسام التي امتلأت عن آخرها بالنساء والأطفال وبعض الرجال.