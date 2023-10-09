نزوح أكثر من 123 ألف فلسطيني في قطاع غزة
أعلنت الأمم المتحدة الإثنين، أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف القطاع المحاصر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "نزح أكثر من 123538 شخصًا داخليًّا في غزة، بفعل الخوف وبهدف الحماية وهدم منازلهم" جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي.
وأشار إلى أن أكثر من 73 ألف شخص لجأوا إلى المدارس.
وأكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة أنه يتوقع زيادة الأعداد.
وقال "يوجد كهرباء في هذه المدارس، نحن نقدم لهم وجبة غذائية واحدة ومياهًا نظيفة، ودعمًا نفسيًّا وعلاجًا طبيًّا".
وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على قطاع غزة منذ السبت، بعد شن هجوم مباغت من قبل حركة حماس في مناطق إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.