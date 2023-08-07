لبنان: لا معطيات أمنية استثنائية بسبب اشتباكات عين الحلوة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، أنه لا معطيات تدل على وضع أمني استثنائي في لبنان، بسبب الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.

وقال ميقاتي في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، إنه "فيما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فإن معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي، هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالأمس عقدت اجتماعًا مطولًا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد".

من ناحيته، قال وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع موسع لمجلس الأمن المركزي إنه "لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى"، مضيفًا أن "لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة، ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر".

وأفاد الوزير بأن "كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الأشقاء العرب بدءًا من السعودية وصولًا إلى الكويت والإمارات، وهذه الإجراءات التي تقوم بها هذه الدول هي لضمان أمن مواطنيها".

وفي أول تعليق للسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري على دعوة السعوديين لمغادرة لبنان، قال إنها "جاءت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، والمملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع"، مشيرًا، أمام وفد من "التجدد للوطن" برئاسة شارل عربيد، إلى أن "المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وأن الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم".