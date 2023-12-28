"واشنطن بوست": مخاوف إسرائيلية من اشتعال "جبهة جديدة"

تواجه إسرائيل مخاوف من فتح جبهة عسكرية جديدة، في خضم تصاعد الهجمات على طول الحدود مع لبنان، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن ميليشيات حزب الله شنت مزيدًا من الغارات على شمال إسرائيل، بما في ذلك كنيسة يونانية أرثوذكسية، ما أسفر عن جرح اثنين من المسيحيين الإسرائيليين، مثلما استهدفت الصواريخ والطائرات المفخخة بلا طيار في إسرائيل، وشبه جزيرة سيناء.

ولفتت الصحيفة إلى دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي وجهها إلى ميليشيات حزب الله، للتراجع عن الحدود الإسرائيلية، مؤكدة أن "إسرائيل تقع في مأزق الحرب متعددة الجبهات".

كما لفتت إلى وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن إسرائيل لم ترد بعد على ميليشيات الحوثيين، التي "يطلق متمردوها المدعومون من إيران قذائف على إسرائيل، ويعطلون طرق الملاحة الدولية".

وأصبح المقاتلون الذين تدعمهم إيران في لبنان والمنطقة أكثر نشاطًا منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقتل خلاله 1200 شخص، واحتجزت 240 رهينة إسرائيلية، وفق التقرير.

وفي تصريحات سابقة لأمين عام ميليشيات حزب الله، حسن نصرالله، قال إن "حزب الله بدأ مشاركته في الحرب، يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول"، ومنذ ذلك الحين أصبح أكثر جرأة، وفق الصحيفة.