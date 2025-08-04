الرئيس اللبناني: نضغط لتقديم كل المسؤولين عن حادثة مرفأ بيروت للعدالة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، مواصلة الضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم وانتماءاتهم.

ووفق ما جاء عبر "الوكالة الوطنية للإعلام"، قال عون، في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت: "إن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز".

وأضاف: "في هذا اليوم الأليم، الرابع من أغسطس/آب، نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزّت ضمير الأمة والعالم، وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة".

وتابع: "إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آتٍ لا محالة".

وأضاف: "لقد عاهدت الشعب اللبناني، منذ توليت مسؤولياتي الدستورية، على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وألّا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية".

ولفت الرئيس عون إلى أن "الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز".

وأشار إلى "العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، ومواصلة الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم".

يُذكر أن انفجار مرفأ بيروت قد وقع في 4 أغسطس/آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وإصابة أكثر من 6,500 آخرين، بالإضافة إلى دمار واسع في العاصمة اللبنانية بيروت.