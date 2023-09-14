أسبوع آخر من القتال في "عين الحلوة".. والحصيلة 17 قتيلًا

تتواصل الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان للأسبوع الثاني، على سائر محاور القتال، بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 17 قتيلًا.

وسجّلت الاشتباكات بين مقاتلي حركة فتح والمجموعات المتشددة، ضراوة في الساعات الماضية، لا سيما بعد ظهر وليل الأربعاء، واستخدمت فيها سائر أنواع الأسلحة، والقنابل المضيئة للمرة الأولى.

وخلَّفت جولة الساعات الماضية التي وصِفت بالأعنف، نحو 9 قتلى و24 جريحًا، لترتفع الحصيلة منذ استئناف المعارك قبل نحو أسبوع إلى 17 قتيلًا و150 جريحًا، وفق مصادر طبية.

وأدى الاقتتال العنيف الذي شمل سائر أنحاء مخيم عين الحلوة إلى أضرار مادية بالغة، وإلى احتراق عدد كبير من المنازل في المخيم، وإلى موجة تهجير جديدة للمدنيين الفلسطينيين.

من ناحيته، تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون صباح الخميس المراكز العسكرية في صيدا.

وعقد عون اجتماعًا في "ثكنة زغيب" مع كبار الضبط العسكريين، وفي فرع استخبارات الجنوب.