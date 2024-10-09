الجيش اللبناني يعلن اعتقال سورييْن بشبهة "العمالة" لإسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، اعتقال شخصين سوريين بعد الاشتباه بتخابرهما مع إسرائيل، عقب ضبطهما خلال قيامهما بتصوير عدد من المواقع في البلاد.

وأصدرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني بياناً أوضحت فيه ملابسات اعتقال الشخصين جاء فيه أن العملية تمت "نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس وعملاء العدو الإسرائيلي".

وأشار الجيش اللبناني إلى أن "دورية من مديرية المخابرات اعتقلت السوريَّيْن (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها".