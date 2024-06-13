رغم الاتفاق الأمني.. عقبات تهدد افتتاح معبر "رأس الجدير" بين تونس وليبيا

أثار اتفاق وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع نظيره الليبي عماد الطرابلسي، على إعادة فتح منفذ رأس الجدير البري بين البلدين، تساؤلات عن فرص نجاح هذا الاتفاق وما إذا كان سيواجه عقبات.

وأغلق المنفذ يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة في الجانب الليبي، ما تسبب في خسائر فادحة لكلا البلدين إذ يعد المعبر شريانا حيويا لهما في نقل البضائع ودخول الليبيين للعلاج والسياحة في تونس وغير ذلك.

وقال الطرابلسي الأربعاء، إن "الافتتاح غدا (اليوم الخميس) سيكون للحالات الإنسانية والحالات الخاصة التي لديها إذن من وزارة الداخلية التونسية والجزائرية والحالات الطبية".

وأضاف الطرابلسي، أنه سيجتمع مع النوري في 20 يونيو/حزيران عند المعبر الحدودي "لعقد اجتماع وإعادة فتح المعبر بشكل كلي لكل المسافرين".

من جانبه، قال النوري إن تونس دعمت المعبر بكل ما يلزم "من أجل ضمان انسيابية الحركة وعدم تعطيل المسافرين من كلا الجانبين".