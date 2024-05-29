الجزائر.. "الأفافاس" تكسر التقليد وتقرر المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قرر أقدم حزب سياسي في الجزائر كسر تقليد المقاطعة الذي تبناه لمدة ربع قرن من الزمن والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وسط انتقادات لقيادة الحزب التي خرجت بمظهر سياسي جديد ستلعبه في الاستحقاق.

وأكد حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (الأفافاس)، صاحب التوجهات اليسارية في الجزائر، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر/أيلول.

وبحسب مصادر "إرم نيوز"، سيتم تسمية مرشح الحزب خلال مؤتمر استثنائي يعقد خلال أواخر الأسبوع.

ويُرجح أن يكون السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش، من سيُدفع به ليتنافس على المنصب الرئاسي.

وتأسست "الجبهة" عام 1963 بعد استقلال الجزائر بعام واحد، وبقرارها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تكون قد كسرت تقليد المقاطعة الذي استمر لأكثر من عقدين من الزمن.

وكانت المرة الوحيدة التي شارك فيها هذا الحزب في الانتخابات الرئاسية في عام 1999.

وانسحب مرشحه رئيس الحزب آنذاك، الراحل الحسين آيت أحمد، من المنافسة مع خمسة مرشحين آخرين عشية الانتخابات الرئاسية بسبب "شبهات تزوير لصالح المرشح الحاكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة".