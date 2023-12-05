إسرائيل تكثف قصفها لسائر بلدات الشريط الحدودي في جنوب لبنان

كثّف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قصفه لسائر بلدات الشريط الحدودي في جنوب لبنان، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره وإصابة 3 آخرين بقصف استهدف أحد مواقعه بمنطقة النبي عويضة في بلدة العديسة.

وتصاعدت، مساء اليوم الثلاثاء، حدة تبادل القصف على جبهة جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيثُ سجل قصف إسرائيلي عنيف بالمسيَّرات والمدفعية لسائر بلدات الشريط الحدودي.

وكرَّر الجيش الإسرائيلي قصفه لمحيط مركز الجيش اللبناني في العديسة، حيثُ أصاب منزلاً، ما أدى إلى جرح شخص واندلاع النيران بالمنزل المستهدف.

وتعرَّضت ميس الجبل لقصف بالقنابل الفسفورية، وطال القصف المدفعي بلدات مركبا ورب ثلاثين.

وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته في مستعمرة المطلة باتجاه بلدة كفركلا المقابلة، وأصابت عددًا من المنازل.

وفي القطاع الأوسط نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على محيط عيتا الشعب، وراميا، والقوزح، ويارين، وطال القصف العنيف شيحين، وزبقين، حيث أدى إلى جرح شخص.

وتركز القصف الإسرائيلي في القطاع الغربي على محيط بلدات: اللبونة، وطير حرفا، والجبّين، وعلما الشعب، والناقورة، حيث دوَّت صفارات الإنذار في مقر قيادة اليونيفيل.