مدمرة أمريكية تُسقط 14 طائرة مسيَّرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيَّرة أطلقها ميليشا الحوثي باليمن في البحر الأحمر، اليوم السبت.

وذكر البيان: "في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية يو.إس.إس كارني (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظامًا جويًا مسيَّرًا تم إطلاقها كموجة طائرات مسيَّرة من مناطق سيطرة ميليشا الحوثي في اليمن".

وأضاف: "تم تقييم الأنظمة الجوية على أنها طائرات مسيَّرة هجومية انتحارية، وجرى إسقاطها دون أن يلحق أي ضرر بالسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات، وتم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى التهديد".