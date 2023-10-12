بين بلينكن وعبداللهيان..هل تكبح الدبلوماسية جموح إسرائيل وحماس؟
يبذل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جهة، ووزير خارجية إيران حسين عبداللهيان من جهة أخرى، جهودًا دبلوماسية جادة لوقف التصعيد العسكري والعنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.
ووصل بلينكن الأردن ثم إسرائيل، وعبداللهيان حلَّ في العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق اليوم، والتقى كلاهما مسؤولين في البلدين للسيطرة على المسؤولين المتنفذين أصحاب التأثير في غزة ولبنان.
ويلتقي بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، وذلك بعد لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية الخميس بنيامين نتنياهو، إلى جانب لقاء سيجمعه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ويلتقي وزير خارجية إيران مع مسؤولين في ميليشيات "حزب الله" في لبنان من أجل ضبط الأوضاع على الجبهة الشمالية، وذلك في إطار جولة إقليمية تشمل العراق ولبنان لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال منسق شؤون الرهائن والمفقودين الإسرائيلي غال هيرش إنه تحدث مع نظيره الأمريكي روجر كارستينز، وسيلتقي بنائبه في إسرائيل اليوم الخميس.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن السفير الإيراني لدى لبنان قوله إنه "في ضوء الأحداث الفلسطينية الراهنة والجرائم المرتكبة ضد غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة وزير الخارجية الإقليمية".
ولعبت قطر في الأيام السابقة دورًا مبدئيًّا في محاولات ضبط الأمور ومنعها من التصاعد، إلا أن نتائج واضحة لم تتجسد على أرض الواقع، فيما دخلت جنوب أفريقيا على خط الوساطة كذلك.
وعرضت تركيا كذلك الوساطة في الصراع، بينما قال مسؤول تركي بارز، الأربعاء، إن بلاده تجري محادثات مع حركة "حماس" بهدف تأمين إطلاق سراح الرهائن المدنيين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله "إن واشنطن تعمل على دفع المحادثات بشأن توفير ممر آمن للمدنيين، بمن فيهم الأمريكيون في غزة".
وقال المسؤول: "هناك ما يتراوح بين 500 إلى 600 أمريكي من أصل فلسطيني تقريبًا يقيمون في غزة. بعضهم يريد المغادرة... ونحن نعمل على تنظيم ممر آمن"، مضيفًا أن بلاده تجري محادثات "مكثفة" مع الحكومتين الإسرائيلية والمصرية للمساعدة في ترتيب ذلك.
وستكون الأولوية الأخرى لدى بلينكن نقل رسالة ردع إلى إيران وأي جماعات تدعمها طهران لتجنب التورط في الصراع.
وقال المسؤول "نحن عازمون للغاية على أن نؤكد من خلال هذه الزيارة والزيارات اللاحقة أننا حريصون على إبعاد الأطراف الأخرى عن هذا الصراع".