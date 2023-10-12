بين بلينكن وعبداللهيان..هل تكبح الدبلوماسية جموح إسرائيل وحماس؟

يبذل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جهة، ووزير خارجية إيران حسين عبداللهيان من جهة أخرى، جهودًا دبلوماسية جادة لوقف التصعيد العسكري والعنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

ووصل بلينكن الأردن ثم إسرائيل، وعبداللهيان حلَّ في العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق اليوم، والتقى كلاهما مسؤولين في البلدين للسيطرة على المسؤولين المتنفذين أصحاب التأثير في غزة ولبنان.

ويلتقي بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، وذلك بعد لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية الخميس بنيامين نتنياهو، إلى جانب لقاء سيجمعه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.